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Николаев выиграл ралли «Дакар» в зачете грузовиков

Карякин впервые в истории одержал победу в классе квадроциклов

Экипаж Эдуарда Николаева из российской команды «КамАЗ-мастер» стал лучшим в зачете грузовиков, а Сергей Карякин одержал первую в истории страны победу в зачете квадроциклов на ралли-марафоне «Дакар», передает «Федеральное агентство новостей».

В классе автомобилей вновь выиграл француз Стефан Петерансель на «Пежо», для которого эта победа стала уже 13-й на легендарном ралли-марафоне.

Среди мотоциклистов первым к финишу пришел британец Сэм Сандерленд на КТМ, принесший своей стране первую победу на «Дакаре».

В зачете багги, который впервые был представлен отдельной категорией, победу одержал бразилец Леандро Торрес, россиянин Равиль Маганов финишировал третьим.

Дистанция ралли пролегала по территории Парагвая, Аргентины и Боливии.

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Известия // воскресенье, 15 января 2017 года

Николаев выиграл ралли «Дакар» в зачете грузовиков

Карякин впервые в истории одержал победу в классе квадроциклов

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