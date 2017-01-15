Ми-8 вынужденно приземлился на Ямале из-за отказа техники

Источник в ямальских экстренных службах сообщил о вынужденной посадке вертолета Ми-8 в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) из-за отказа техники, передает ТАСС.

По словам источника, на борту вертолета находилось более 20 пассажиров, пострадавших из-за вынужденной посадки воздушного судна среди них нет. Ми-8 перевозил сотрудников предприятия топливно-энергетического комплекса, уточнил источник.

По предварительным данным, у вертолета отказал один из двигателей, это и стало причиной решения экипажа совершить вынужденную посадку. Эти сведения подтвердили в управлении МЧС по округу.

Как ранее сообщали «Известия», 23 декабря вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку на Чукотке. На его борту находились шесть человек, никто из них не пострадал. Причиной ЧП стало падение давления в гидравлической системе летательного аппарата.