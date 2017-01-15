Впавшего в кому режиссера Кудряшова доставили из Бангкока в Москву

Российский режиссер Федор Кудряшов, находящийся в коме после серьезной травмы, которую он получил на отдыхе в Таиланде, был эвакуирован из Бангкока в Москву.

Его доставили регулярным авиарейсом компании «Аэрофлот», на борту которого был организован отсек интенсивной терапии, передает «Федеральное агентство новостей».

По словам таиландских врачей, состояние россиянина остается стабильно тяжелым.

Режиссер получил черепно-мозговую травму во время отдыха в Паттайе в конце декабря — он попал под гидроцикл. Ему сделали две операции.