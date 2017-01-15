Новости, деловые новости - Известия
Воскресенье,
15 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Впавшего в кому режиссера Кудряшова доставили из Бангкока в Москву

Как утверждают таиландские медики, состояние россиянина остается стабильно тяжелым

Фото: РИА Новоти/Ирина Попова

Российский режиссер Федор Кудряшов, находящийся в коме после серьезной травмы, которую он получил на отдыхе в Таиланде, был эвакуирован из Бангкока в Москву.

Его доставили регулярным авиарейсом компании «Аэрофлот», на борту которого был организован отсек интенсивной терапии, передает «Федеральное агентство новостей».

По словам таиландских врачей, состояние россиянина остается стабильно тяжелым.

Режиссер получил черепно-мозговую травму во время отдыха в Паттайе в конце декабря — он попал под гидроцикл. Ему сделали две операции.

Читайте также:

Сотрудник Росгвардии впал в кому после ДТП в Московской области

Известия // воскресенье, 15 января 2017 года

Впавшего в кому режиссера Кудряшова доставили из Бангкока в Москву

Впавшего в кому режиссера Кудряшова доставили из Бангкока в МосквуКак утверждают таиландские медики, состояние россиянина остается стабильно тяжелым

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Анна Кузнецова

детский омбудсмен

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

Политолог

Все мнения

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат ГД

Все мнения

Мнение

Юлия Зимова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Яна Лантратова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке