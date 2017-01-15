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В ДТП под Саратовом погибли трудовые мигранты из Киргизии

Авария произошла ночью на трассе Нижний Новгород — Саратов

Семь трудовых мигрантов из Киргизии погибли в ДТП в Саратовской области. Авария произошла в ночь на воскресенье на 550-м км автодороги Нижний Новгород — Саратов. Фура, которая неожиданно выехала на встречную полосу, столкнулась с микроавтобусом Toyota. Шестеро его пассажиров и водитель погибли.

В салоне находились семь человек, предварительно, все они жители Республики Кыргызстан. Они были трудовыми мигрантами, ехали в Москву, сообщил ИА «Взгляд-инфо» глава Петровского района Саратовской области Денис Фадеев.

В настоящее время аварийно-спасательные работы на месте аварии завершены, движение по трассе восстановлено. Следователи работают с водителем грузовика, выясняя обстоятельства происшествия.

Известия // воскресенье, 15 января 2017 года

В ДТП под Саратовом погибли трудовые мигранты из Киргизии

Авария произошла ночью на трассе Нижний Новгород — Саратов

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