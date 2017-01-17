Денис Смолдарев: «Бой против Андришака будет зрелищным!»

21 января на турнире ACB 52 в австрийском городе Вена состоится бой Дениса Смолдарева с поляком Михалом Андришаком. Корреспондент «Известий» Азамат Бостанов встретился со знаменитым тяжеловесом и узнал у него о причинах смены промоушена, выбора новой команды и ожиданиях от дебютного поединка в новой организации.

— Денис, вы выступали в известном промоушене М-1, но неожиданно сменили команду и присоединились к ACB. В чем причина такого решения?

— Главная причина, по которой я поменял бойцовскую организацию, — долгий простой. В предыдущем промоушене мне не давали столько боев за год, сколько я хотел провести. Поэтому я и «сменил прописку». Надеюсь, в ACB не возникнет таких проблем. Тут очень высокая конкуренция в тяжелом дивизионе, есть около десяти серьезных бойцов, поединки с которыми будут весьма и весьма интересны. Помимо АСВ были и другие предложения, но так как матчмейкеры лиги первыми начали вести со мной переговоры, я решил посотрудничать именно с этими ребятами. Очень рад, что наконец-то буду проводить бои в настоящей клетке, думаю, так мне гораздо удобнее будет выступать. Свой дебют я проведу против польского спортсмена Михала Андришака.

— Изучили бойца? Можете выделить в его арсенале какие-то особенные моменты?

— Это очень крепкий и сильный, я бы даже сказал, здоровый боец. Он даже чем-то напоминает меня — может биться в стойке, работать в партере и неплохо защищается от борьбы и переводов в партер. Думаю, бой ждет меня непростой. Я очень рассчитываю, что наконец мой соперник не будет избегать моих атак, как в стойке, так и в партере, и мы сможем зарубиться на славу и показать хороший зрелищный бой. Фанатам лиги ACB я хочу сказать, что буду стараться их радовать хорошими зрелищными боями. Надеюсь, что меня хорошо примут, так как уверен, что большинство уже знает меня и видели мои бои. Я никогда не пасую.

— Вы очень крупный парень — 122 кг. Всегда были таким большим?



— В 12 лет я весил 73 кг. Я не был толстым, просто был очень крупным ребенком. Уже на детских соревнованиях я всегда выступал в самом высоком весовом дивизионе. В этом возрасте я и стал заниматься единоборствами. А через пару лет друг показал мне видеозаписи боев Федора Емельяненко. Я узнал, что он дзюдоист и самбист, и в тот же момент решил, что хочу стать бойцом ММА. Безусловно, Емельяненко мой кумир. Можно сказать, что пришел в ММА из-за него.

— В вашем первом титульном бою за звание чемпиона М-1 против Марчина Тыбуре вы были фаворитом и довольно успешно вели бой, однако в итоге неожиданно уступили. Говорят, вы вышли на поединок с температурой?

— Да, я плохо себя чувствовал, всё плыло перед глазами. Скажу больше — я не помню даже, как складывался сам бой. Помню, что я его повалил. Остальной бой уже смотрел по записи: как начал наносить какие-то непонятные удары, а затем попытался провести ущемление ахилла, хотя это абсолютно не мой прием.

— Почему же тогда не отменили бой?

— Этот поединок был прямо перед моей свадьбой. Сами понимаете, финансовый вопрос стоял в первую очередь.

Справка «Известий»

Денис Смолдарев уже шесть лет выступает в профессиональном ММА. За это время он провел 14 боев, одержав 12 побед и потерпев два поражения. На счету Смолдарева победы над такими именитыми бойцами, как Ибрагим Ибрагимов, Марко Перак и Кенни Гарнер. Денис дважды серебряный призер чемпионатов Европы, бронзовый призер чемпионата мира по боевому самбо.



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