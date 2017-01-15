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За сутки в Москве выпадет более 20% осадков от месячной нормы

При этом в экстренных службах столицы сообщили, что прошедший снегопад не вызвал аварий на объектах ЖКХ и энергетики

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Снегопад в столичном регионе в воскресенье принесет более 20% от месячной нормы осадков, сообщила пресс-служба погодного центра «Фобос».

«Снег будет идти в течение дня с последующим ослаблением осадков: 7–9 мм ожидается», — приводит «РИА Новости» слова представителя метеослужбы. По его словам, общее количество осадков составит более 21% от месячной нормы в 42 мм.

Он также отметил, что днем температура в Москве на 7–9 градусов превышала климатическую норму.

При этом представитель метеослужбы пояснил, что потепление в регионе продлится недолго, а в ночь на 16 января осадки прекратятся, а температура снизится. Ожидается, что днем в понедельник столбики термометров опустятся до отметки от минус 2 до минус 4 градусов в Москве и от минус 2 до минус 7 градусов по области.

Вместе с тем в пресс-службе МЧС России сообщили, что прошедший снегопад не вызвал серьезных ЧП и аварий, а объекты ЖКХ и энергетики продолжают работать в штатном режиме.

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Известия // воскресенье, 15 января 2017 года

За сутки в Москве выпадет более 20% осадков от месячной нормы

За сутки в Москве выпадет более 20% осадков от месячной нормыПри этом в экстренных службах столицы сообщили, что прошедший снегопад не вызвал аварий на объектах ЖКХ и энергетики

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