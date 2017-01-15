Обнаружено тело провалившегося под лед подростка в Краснодарском крае

Спасатели извлекли погибшего на поверхность
Спасатели извлекли на поверхность тело одного из подростков, провалившихся под лед на реке Кирпили в Краснодарском крае. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, сотрудники экстренных служб продолжают поиски еще троих несовершеннолетних.
«В настоящее время один пострадавший спасен, тело еще одного извлекли из водоема», — приводит ТАСС сообщение представителя ведомства.
При этом глава района Алексей Житлов сообщил, что жизни спасенного подростка ничего не угрожает.
По предварительным данным, в воскресенье пятеро несовершеннолетних переходили реку Кирпили в районе поселка Садовод Краснодарского края и провалились под лед.
В поисково-спасательных работах задействованы 57 человек и 20 единиц техники.