Обнаружено тело провалившегося под лед подростка в Краснодарском крае

Спасатели извлекли на поверхность тело одного из подростков, провалившихся под лед на реке Кирпили в Краснодарском крае. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, сотрудники экстренных служб продолжают поиски еще троих несовершеннолетних.

«В настоящее время один пострадавший спасен, тело еще одного извлекли из водоема», — приводит ТАСС сообщение представителя ведомства.

При этом глава района Алексей Житлов сообщил, что жизни спасенного подростка ничего не угрожает.

По предварительным данным, в воскресенье пятеро несовершеннолетних переходили реку Кирпили в районе поселка Садовод Краснодарского края и провалились под лед.

В поисково-спасательных работах задействованы 57 человек и 20 единиц техники.