Водители легковой машины и скорой помощи подрались в Москве после ДТП.

Об этом заявили СМИ со ссылкой на пресс-службу полиции.

«Около 17.00 на пересечении 3-й Мытищинской и Новоалексеевской улиц произошло ДТП без пострадавших. Столкнулись Lada и Mitsubishi», — цитирует «РИА Новости» дежурного офицера столичного главка МВД.

Он добавил, что один из участников аварии, сидевший за рулем Lada, обвинил в инциденте водителя скорой помощи, проезжавшей по встречной полосе, и набросился на него.

После обмена ударами водителю Lada пришлось оказать медицинскую помощь прямо на месте.

Оба водителя были доставлены в отделение полиции и собираются писать заявления друг на друга.