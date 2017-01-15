Сербия готова отправить в Косово армию для защиты сербов.

Об этом заявил президент страны Томислав Николич после заседания совета по нацбезопасности.

«И не только армию, мы все пойдем. Я первым пойду, мне не впервой», — цитирует «Федеральное агентство новостей» Николича.

Он добавил, что Сербия готова будет послать войска, если в Косово начнут убивать сербов.

Поводом для столь резких заявлений стал отказ косовских албанцев пропускать поезд из Белграда. Более того, они планировали напасть на него.

Косово — автономная территория Сербии, где проживают в основном этнические албанцы. В 1999 году, после бомбардировок НАТО, Белград был вынужден подписать соглашение, согласно которому край Косово стал фактически независимым.

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