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Сербия готова отправить в Косово армию для защиты сербов

Поводом для резких заявлений стал отказ албанцев пропустить пассажирский поезд

Сербия готова отправить в Косово армию для защиты сербов.

Об этом заявил президент страны Томислав Николич после заседания совета по нацбезопасности.

«И не только армию, мы все пойдем. Я первым пойду, мне не впервой», — цитирует «Федеральное агентство новостей» Николича.

Он добавил, что Сербия готова будет послать войска, если в Косово начнут убивать сербов.

Поводом для столь резких заявлений стал отказ косовских албанцев пропускать поезд из Белграда. Более того, они планировали напасть на него.

Косово — автономная территория Сербии, где проживают в основном этнические албанцы. В 1999 году, после бомбардировок НАТО, Белград был вынужден подписать соглашение, согласно которому край Косово стал фактически независимым.

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Известия // воскресенье, 15 января 2017 года

Сербия готова отправить в Косово армию для защиты сербов

Поводом для резких заявлений стал отказ албанцев пропустить пассажирский поезд

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