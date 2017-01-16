Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
16 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Калининград предложил помощь Литве в строительстве забора на границе

Врио губернатора области усомнился в заявленной стоимости проекта

Калининград готов оказать помощь Литве в строительстве забора на границе с Россией, предназначенного для борьбы с контрабандистами.

Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора области Антон Алиханов.

«Если они считают, что возведение стены будет способствовать тому, чтобы остановить контрабанду, — пожалуйста, флаг в руки. Мы, со своей стороны, готовы поставлять им стройматериалы. Пусть строят, если хотят», — цитирует «РИА Новости» главу региона.

При этом он усомнился, что стена в 135 км может стоить €3,6 млн, как об этом заявили власти Литвы. Алиханов заметил, что, возможно, речь идет об оснащении пограничных пунктов.

Он добавил, что на положении анклава наличие такой стены никак не скажется.

О возведении стены сообщили СМИ Литвы со ссылкой на главу МВД Литвы Эймутиса Мисюнаса.

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Калининград предложил помощь Литве в строительстве забора на границе

Врио губернатора области усомнился в заявленной стоимости проекта

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Сергей Волгин

автоюрист

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

Политолог

Все мнения

Мнение

Анна Кузнецова

детский омбудсмен

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат ГД

Все мнения

Мнение

Юлия Зимова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке