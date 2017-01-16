Калининград предложил помощь Литве в строительстве забора на границе

Калининград готов оказать помощь Литве в строительстве забора на границе с Россией, предназначенного для борьбы с контрабандистами.

Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора области Антон Алиханов.

«Если они считают, что возведение стены будет способствовать тому, чтобы остановить контрабанду, — пожалуйста, флаг в руки. Мы, со своей стороны, готовы поставлять им стройматериалы. Пусть строят, если хотят», — цитирует «РИА Новости» главу региона.

При этом он усомнился, что стена в 135 км может стоить €3,6 млн, как об этом заявили власти Литвы. Алиханов заметил, что, возможно, речь идет об оснащении пограничных пунктов.

Он добавил, что на положении анклава наличие такой стены никак не скажется.

О возведении стены сообщили СМИ Литвы со ссылкой на главу МВД Литвы Эймутиса Мисюнаса.