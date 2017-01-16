Захарова: спецслужбы США изъяли лекарство для Примакова

Спецслужбы США изъяли лекарство, предназначенное для бывшего главы правительства РФ Евгения Примакова.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

История произошла несколько лет назад, когда посольство РФ в Вашингтоне попыталось приобрести для тяжело больного Примакова лекарство, которое выпускают только в США.

Дипломата, которому поручили приобретение медикаментов, задержали прямо в аптеке.

«Была предпринята попытка вербовки», – цитирует Захарову ТАСС.

Позже дипломата выслали из страны, а деньги (около $10 тыс.) и лекарство так и не вернули.

Позже МИД РФ информировал о назначении медикаментов Госдеп США и Джон Керри содействовал его приобретению, но время уже было упущено.