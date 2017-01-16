Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
16 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Захарова: спецслужбы США изъяли лекарство для Примакова

Дипломата, покупавшего медикаменты, попытались завербовать

Спецслужбы США изъяли лекарство, предназначенное для бывшего главы правительства РФ Евгения Примакова.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

История произошла несколько лет назад, когда посольство РФ в Вашингтоне попыталось приобрести для тяжело больного Примакова лекарство, которое выпускают только в США.

Дипломата, которому поручили приобретение медикаментов, задержали прямо в аптеке.

«Была предпринята попытка вербовки», – цитирует Захарову ТАСС.

Позже дипломата выслали из страны, а деньги (около $10 тыс.) и лекарство так и не вернули.

Позже МИД РФ информировал о назначении медикаментов Госдеп США и Джон Керри содействовал его приобретению, но время уже было упущено.

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Захарова: спецслужбы США изъяли лекарство для Примакова

Дипломата, покупавшего медикаменты, попытались завербовать

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Сергей Волгин

автоюрист

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

Политолог

Все мнения

Мнение

Анна Кузнецова

детский омбудсмен

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат ГД

Все мнения

Мнение

Юлия Зимова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке