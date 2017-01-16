Браконьеры в Приморье ранили тигренка

Браконьеры в Приморье тяжело ранили тигренка.

Об этом заявил Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра.

«Пострадавшее животное доставлено в Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных в селе Алексеевка, где сейчас ветеринары борются за его жизнь», – цитирует «РИА Новости» сообщение.

Полугодовалого самца-тигра с ранением нашли в Пожарском районе края.

Животному была оказана первая медицинская помощь: рану обработали, ввели обезболивающее и антибиотики, но повреждения оцениваются как тяжелые и ветеринары считают, что потребуется несколько операций для спасения хищника.

Полиция уже возбудила уголовное дело в отношении неизвестных браконьеров. Идет их розыск.