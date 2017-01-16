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Число жертв крушения Boeing под Бишкеком превысило 30 человек

Повреждены около 15 домов в дачном поселке на месте падения самолета

Количество погибших при крушении турецкого грузового самолета под Бишкеком превысило 30 человек.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Киргизии.

«В настоящий момент данные по погибшим в результате крушения самолета уточняются, списки разнятся, но речь идет не менее чем о 30 погибших из числа местных жителей и членов экипажа. Счет идет на десятки», — сказала собеседница агентства.

По данным ведомства, с места происшествия госпитализированы восемь человек, из них шестеро детей, у всех тяжелые множественные травмы и ожоги.

Напомним, грузовой Boeing 747 авиакомпании Turkish Airlines потерпел крушение под Бишкеком утром в понедельник, самолет выполнял рейс Гонконг-Бишкек. По данным МЧС Киргизии, самолет рухнул в районе дачного поселка в окрестностях аэропорта. Повреждены около 15 домов.

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Число жертв крушения Boeing под Бишкеком превысило 30 человек

Повреждены около 15 домов в дачном поселке на месте падения самолета

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