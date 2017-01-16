Стюардессу уволили в Великобритании из-за съеденного бутерброда

Находящаяся на 18 неделе беременности женщина собирается оспорить решение авиакомпании в суде
Стюардессу британской авиакомпании EasyJet Шеннон Глисон уволили после служебного расследования. Выяснилось, что женщину угостили бутербродом, не показав ей документа, подтверждающего факт покупки.
По правилам компании, она была обязана попросить чек у члена экипажа, который поделился с ней сандвичем. EasyJet провел слушания по делу о «краже бутерброда».
22-летняя женщина, находящаяся на 18 неделе беременности собирается оспорить решение авиакомпании в суде, передает «Федеральное агентство новостей».
Руководство компании прокомментировало ситуацию, объяснив, что дело обстоит так: их сотрудница съела бутерброд, за который не заплатила.
Отмечается, что был уволен также член экипажа, который угостил девушку бутербродом.