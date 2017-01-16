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Около 15% месячной нормы осадков выпало за сутки в Москве

Об этом сообщили в погодном центре «Фобос»

Шесть миллиметров осадков, что составляет почти 15% от месячной нормы, выпало в Москве за прошедшие сутки.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на погодный центр «Фобос».

По данным собеседника агентства, 5 мм осадков выпало в течение дня в воскресенье, еще 1 мм — за ночь.

Специалист центра пояснил, что норма осадков для января составляет 42 мм.

Как отметили в «Фобосе», в понедельник в столице будет облачно, с прояснениями, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в городе — 0 – минус 2 градуса, по области от 0 до минус 5 градусов.

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Около 15% месячной нормы осадков выпало за сутки в Москве

Об этом сообщили в погодном центре «Фобос»

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