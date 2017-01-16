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Озеро в Амурской области насытили кислородом

Обычно по весне его берега «усеяны» мертвой рыбой

Владимировское озеро в Амурской области «накачали» кислородом. Аэрацию провели местные экологи и рыболовы.

Как поясняет ИА «Амур.инфо», обычно после схода льда берега озера усыпаны мертвой рыбой, поскольку с осени в связи с понижением температуры воды уменьшается количество растворенного кислорода.

В результате водные растения умирают, и жители водоема страдают от голода. К тому же, доступу кислорода из воздуха препятствует толстый слой льда. В этой местности он достигает 1,5 м.

Как рассказал агентству эксперт рыбоохраны Амурского социально-экологического союза Евгений Лисицын, специалисты при помощи мотопомп перекачали воду на поверхность льда. Там она насытилась кислородом, а потом через отверстия во льду попала обратно в озеро.

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Озеро в Амурской области насытили кислородом

Обычно по весне его берега «усеяны» мертвой рыбой

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