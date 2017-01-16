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ЦБ отозвал лицензию у Булгар-банка

В кредитной организации назначена временная администрация

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Банк России с 16 января отозвал лицензию у ярославского Булгар-банка, говорится в сообщении регулятора.

Банк не исполнял требования надзорного органа о представлении в Банк России отчетности, достоверно отражающей объем ее обязательств перед физлицами.

По данным ЦБ, с начала текущего года банк фактически прекратил обслуживание своих клиентов.

«Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности», — говорится в сообщении.

В кредитной организации назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Булгар-банк является участником системы страхования вкладов.

По данным ЦБ, на 1 декабря прошлого года Булгар-банк по величине активов занимал 447-е место в банковской системе РФ.

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

ЦБ отозвал лицензию у Булгар-банка

ЦБ отозвал лицензию у Булгар-банкаВ кредитной организации назначена временная администрация

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