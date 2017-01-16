ЦБ отозвал лицензию у Булгар-банка

В кредитной организации назначена временная администрация
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Банк России с 16 января отозвал лицензию у ярославского Булгар-банка, говорится в сообщении регулятора.
Банк не исполнял требования надзорного органа о представлении в Банк России отчетности, достоверно отражающей объем ее обязательств перед физлицами.
По данным ЦБ, с начала текущего года банк фактически прекратил обслуживание своих клиентов.
«Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности», — говорится в сообщении.
В кредитной организации назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Булгар-банк является участником системы страхования вкладов.
По данным ЦБ, на 1 декабря прошлого года Булгар-банк по величине активов занимал 447-е место в банковской системе РФ.