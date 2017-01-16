Машина сбила коляску с младенцем в ДТП с грузовиком в Москве

Легковой автомобиль, выскочивший на тротуар после столкновения с грузовиком на севере Москвы, сбил детскую коляску с грудным ребенком, находившуюся на тротуаре. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

ДТП произошло на Бескудниковском бульваре воле дома номер 16 около 20.30 в воскресенье, передает Life.ru.

В результате столкновения легкового автомобиля и грузовика «КамАЗ» легковушку отбросило на тротуар, где находилась коляска с грудным ребенком. От удара коляска упала. Младенец был госпитализирован.

По предварительной информации, у ребенка, направленного в больницу, диагностировали сотрясение мозга, передает телеканал «360».



По факту произошедшего проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.