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Машина сбила коляску с младенцем в ДТП с грузовиком в Москве

Ребенок госпитализирован

Легковой автомобиль, выскочивший на тротуар после столкновения с грузовиком на севере Москвы, сбил детскую коляску с грудным ребенком, находившуюся на тротуаре. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

ДТП произошло на Бескудниковском бульваре воле дома номер 16 около 20.30 в воскресенье, передает Life.ru.

В результате столкновения легкового автомобиля и грузовика «КамАЗ» легковушку отбросило на тротуар, где находилась коляска с грудным ребенком. От удара коляска упала. Младенец был госпитализирован.

По предварительной информации, у ребенка, направленного в больницу, диагностировали сотрясение мозга, передает телеканал «360».

По факту произошедшего проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Машина сбила коляску с младенцем в ДТП с грузовиком в Москве

Ребенок госпитализирован

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