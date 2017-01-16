Жители поселка в Красноярском крае задолжали 39 млн рублей за тепло

Жители поселка Кедровый в Красноярском крае к среде могут остаться без отопления. Власти не исключают введение режима чрезвычайной ситуации.

В регионе значительно похолодало. Запасов угля в котельной поселка хватит всего на двое суток, поэтому для экономии была понижена подаваемая температура. Жильцы уже замерзают в своих квартирах, особенно холодно в домах на на улице Гвардейской.

Дефицит угля возник из-за долгов населения перед управляющей компанией. Жители Кедрового должны заплатить порядка 39 млн рублей. Власти обратились к гражданам с просьбой погасить задолженности, чтобы запасы топлива в котельной можно было пополнить, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Не исключено введение режима чрезвычайной ситуации. В региональном министерстве строительства и ЖКХ заявили, что вопрос находится под контролем.