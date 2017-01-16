Сбербанк временно прекратил выдачу льготных образовательных кредитов

Сбербанк временно приостановил выдачу кредитов на образование с господдержкой.



Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Выдача кредитов приостановлена «в связи с оптимизацией программы поддержки образовательного кредитования Министерством образования и науки РФ».



Как уточнили в Сбербанке, «сроки возобновления приема заявок напрямую зависят от оперативности внесения министерством изменений в законодательные акты».

При этом предоставление траншей по договорам, заключенным до 31 декабря 2016 года, производится без ограничений.

В Минобрнауки пояснили, что приостановка выдачи кредитов произошла в связи с вступлением в силу постановления правительства, регламентирующего параметры государственного субсидирования кредитов.

Таким образом, возобновление выдачи ожидается после внесения изменений в документы, регламентирующие реализацию программы.

Уполномоченный по правам студентов в РФ Артем Хромов направил обращения в правительство РФ с просьбой способствовать решению проблемы.

Сейчас образовательные кредиты с государственной поддержкой предоставляются только Сбербанком.