Италия может заставить трудиться мигрантов, претендующих на убежище

МИД Италии подготовило пакет миграционных инициатив, согласно которым мигранты, претендующие на получение убежища в стране, должны будут выполнять общественные работы.

Об этом сообщает сегодня Bloomberg.

В Италии ожидают депортации более 20 тыс. граждан других государств, в основном это выходцы из стран центральной Африки, со многими из которых у Италии нет соглашений о депортации.



В 2016 году властям Италии удалось отправить на родину только 5 тыс. человек. На содержание оставшихся у страны не хватает средств.

