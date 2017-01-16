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Понедельник,
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Италия может заставить трудиться мигрантов, претендующих на убежище

Соискатели такого статуса будут отправлены на общественные работы

МИД Италии подготовило пакет миграционных инициатив, согласно которым мигранты, претендующие на получение убежища в стране, должны будут выполнять общественные работы.

Об этом сообщает сегодня Bloomberg.

В Италии ожидают депортации более 20 тыс. граждан других государств, в основном это выходцы из стран центральной Африки, со многими из которых у Италии нет соглашений о депортации.

В 2016 году властям Италии удалось отправить на родину только 5 тыс. человек. На содержание оставшихся у страны не хватает средств.

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Италия может заставить трудиться мигрантов, претендующих на убежище

Соискатели такого статуса будут отправлены на общественные работы

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