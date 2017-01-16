В МГУ откроется космический факультет

Московский государственный университет в 2017 году откроет новый, 43-й факультет — космических исследований. Об этом на Дне открытых дверей заявил ректор МГУ Виктор Садовничий.

Университет начнет вести подготовку высококлассный специалистов, в частности для работы на космодроме Восточный. В программе будет изучение «черных дыр», а также поведение человека в невесомости, сообщает «ТВ-Центр».

На первых двух курсах студенты будут углубленно изучать математику, химию, физику, биологию и астрономию.

Садовничий подчеркнул, что МГУ — единственный университет в мире, способный производить и запускать на орбиту свои спутники. Аппараты изучают поверхность Земли. А получаемые с помощью спутников данные анализируют сами студенты и аспиранты.