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В МГУ откроется космический факультет

Университет начнет готовить высококвалифицированных специалистов в космической отрасли

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Московский государственный университет в 2017 году откроет новый, 43-й факультет — космических исследований. Об этом на Дне открытых дверей заявил ректор МГУ Виктор Садовничий.

Университет начнет вести подготовку высококлассный специалистов, в частности для работы на космодроме Восточный. В программе будет изучение «черных дыр», а также поведение человека в невесомости, сообщает «ТВ-Центр».

На первых двух курсах студенты будут углубленно изучать математику, химию, физику, биологию и астрономию.

Садовничий подчеркнул, что МГУ — единственный университет в мире, способный производить и запускать на орбиту свои спутники. Аппараты изучают поверхность Земли. А получаемые с помощью спутников данные анализируют сами студенты и аспиранты.

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

В МГУ откроется космический факультет

В МГУ откроется космический факультетУниверситет начнет готовить высококвалифицированных специалистов в космической отрасли

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