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Алексей Олейник вошел в историю UFC

Российский тяжеловес одолел чеха Виктора Пешту удушающим приемом, которым раньше не побеждал ни один боец ведущего американского промоушена

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Воскресной ночью в американском городе Финикс состоялся турнир UFC Fight Night 103, в рамках которого свой четвертый бой в главном мировом промоушене провел российский боец ММА Алексей Олейник. 39-летний россиянин встретился в восьмиугольнике с чехом Виктором Пештой и одержал убедительную победу в середине первого раунда — поединок продлился две минуты и три секунды. Примечательно, что российский спортсмен вписал свое имя в анналы UFC, впервые за всю историю бойцовской организации одержав победу приемом «удушение Иезекииля». Эта победа стала для Алексея Олейника третьей в четырех поединках в UFC.

Сразу же после боя Алексей признался, что, несмотря на видимую легкость поединка, соперник оказал ему серьезное сопротивление.

— Бой прошел по моему плану, — рассказал «Известиям» Алексей Олейник. — Ни для кого не секрет, что большинство своих побед я одержал удушениями или болевыми приемами. Вот и в этот раз всё прошло по моему сценарию. Я действовал так, как было выгодно в сложившейся ситуации, и использовал именно «удушение Иезекииля». Пешта позволил мне произвести захват шеи, и остальное было лишь делом техники. Только от вас узнал, что никто в UFC никогда не выигрывал этим приемом — а значит, я войду в историю этой организации. Не стоит думать, что победа далась мне легко. Соперник был силен, но в этот вечер я оказался лучше подготовлен.

Знаменитый российский тяжеловес Сергей Харитонов был уверен в победе коллеги по цеху и не сомневался в его успехе ни на секунду.

— Олейник провел тактически грамотную схватку, — поделился своим мнением с «Известиями» Сергей Харитонов. — Он работал в своем стиле: выждал нужный момент и провел удушающий прием. Пешта должен был знать, что с Алексеем нужно работать на дистанции — наш боец 40 раз побеждал болевыми или удушающими приемами. Я считаю, что Олейник и его тренерский штаб провели отличную тактическую подготовку к бою и одержали важную победу.

Кроме Алексея Олейника в этом турнире принимал участие еще один россиянин — уроженец Калининграда Дмитрий Смоляков. Однако его выступление прошло не столь блестяще — весь поединок он уступал французу Сирилу Аскеру. В итоге во втором раунде судья остановил бой и присудил победу оппоненту Смолякова.

Алексей Олейник — двукратный чемпион России, чемпион Евразии и чемпион мира по боевому самбо. На его счету 62 поединка на профессиональном ринге. 51 раз победа оставалась за Алексеем Олейником. За свою тактику и манеру ведения боя Алексей получил прозвище Удав — 40 побед он одержал удушающими и болевыми приемами. На его счету победы над такими легендами мирового ММА, как Мирко Филипович и Джефф Монсон.

Прославленный спортсмен начал свою карьеру в 1996 году на Украине, уроженцем которой он является. Однако в 2014 году Алексей Олейник сменил гражданство и на все поединки выходит под российским флагом. За свою длительную профессиональную карьеру Алексей выступал в таких промоушенах, как М-1, Bellator и UFC. 

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Известия // вторник, 17 января 2017 года

Алексей Олейник вошел в историю UFC

Алексей Олейник вошел в историю UFCРоссийский тяжеловес одолел чеха Виктора Пешту удушающим приемом, которым раньше не побеждал ни один боец ведущего американского промоушена

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