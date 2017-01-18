В отпуске игроки сборной России готовились по специальной программе

Отпуск для любого футболиста — отдых лишь отчасти. Во время перерыва в чемпионате игрокам необходимо самостоятельно поддерживать физическую форму: не растерять тонус, избегать травматизма и, конечно, не набрать лишних килограммов. Обычно программы индивидуальных тренировок для футболистов составляют физиотерапевты их клубов. Однако, по информации «Известий», в нынешнем сезоне тренерами из штаба Станислава Черчесова была составлена программа подготовки для игроков национальной команды.

— Тренерский штаб сборной России подготовил специальную программу поддержания физической формы во время зимнего перерыва в играх РФПЛ, — рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией. — Данная программа была передана всем игрокам, которые регулярно вызываются в сборную, а также футболистам из ближайшего резерва. То есть тем, кто в ближайшее время может рассчитывать на вызов в национальную команду. Тренеры рассчитывают, что эта программа поможет игрокам не растерять кондиции за отпуск, а также оставаться в тонусе на протяжении всего сезона.

Эту информацию «Известиям» подтвердил тренер по физподготовке сборной России Владимир Паников. Специалист из штаба Станислава Черчесова заявил, что программа была заранее согласована с клубами, в которых выступают футболисты.

— Игроки национальной сборной России действительно получали программу подготовки во время зимних каникул от тренерского штаба сборной России, — признался специалист. — Это практикуется тренерским штабом под руководством Станислава Черчесова регулярно. Мы считаем предоставление такой программы футболистам необходимым условием для того, чтобы к моменту возобновления интенсивных тренировок они могли находиться в хорошей спортивной форме. На наш взгляд, это важная часть подготовки к весенней стадии сезона — матчам чемпионата России, еврокубкам, играм и турнирам сборной России. Эта программа, которую мы согласовали с клубами, необходима также и с точки зрения профилактики травматизма.

Отметим, что игрокам национальной команды просто необходимо быть в тонусе в нынешнем сезоне. Трем российским клубам — «Зениту», «Краснодару» и «Ростову» — предстоит выступить в весенней стадии еврокубков, а костяк сборной формируется именно из этих команд. Кроме того, сразу после окончания чемпионата сборная России впервые в своей истории примет участие в Кубке конфедераций. Второй год подряд национальная команда будет задействована в международном турнире (в 2016 году сборная России выступала в чемпионате Европы во Франции).

В Кубке конфедераций подопечным Станислава Черчесова предстоит провести как минимум три матча. Соперниками сборной Росиии на групповой стадии станут действующие чемпионы Европы — команда Португалии, победитель Золотого кубка КОНКАКАФ — команда Мексики, а также золотые медалисты Кубка наций ОФК — команда Новой Зеландии. Этот турнир будет генеральной репетицией перед самым ожидаемым футбольным первенством четырехлетия — чемпионатом мира-2018, который состоится в России.

Напомним, ближайший учебно-тренировочный сбор национальной команды пройдет с 20 по 29 марта. Уже официально объявлено, что 28 марта России сыграет со сборной Бельгии на стадионе «Фишт» в Сочи. Также в ближайшее время должна подтвердиться информация о матче с командой Кот-д’Ивуара в Краснодаре 24 марта, однако официальной договоренности об этом пока нет.

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