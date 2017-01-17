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«Торпедо» по силам дойти до финала Западной конференции КХЛ

Александр Пашков и Александр Кожевников — о взлете нижегородского клуба в Кубке Гагарина и его перспективах в плей-офф

Фото: РИА НОВОСТИ/Владимир Федоренко

В воскресенье в Магнитогорске лидер Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и действующий обладатель Кубка Гагарина «Металлург» с трудом обыграл на своем льду нижегородское «Торпедо». Волжане, идущие на третьем месте на Западе, уступили лишь в овертайме, прервав шестиматчевую январскую победную серию, апофеозом которой стал разгром «Салавата Юлаева» (6:1) в Уфе. «Торпедо» прочно закрепилось на третьем месте в своей конференции, что дает нижегородцам шанс на выгодный календарь в плей-офф.

Выступление подопечных Петериса Скудры, работающего в клубе с 2014 года, стало одним из главных событий нынешнего сезона — несмотря на то, что команда из Нижнего Новгорода располагает не самым крупным бюджетом, а в конце прошлого чемпионата сообщалось об имевшихся задолженностях по зарплате перед игроками.

— «Торпедо» с приходом Скудры в полном смысле слова преобразилось — и по составу, и по тактике игры, — заявил «Известиям» экс-вратарь сборных СССР и ЦСКА Александр Пашков. — Перед командой явно поставлены высокие цели. Уже третий сезон «Торпедо» наращивает мощь, сохраняет атакующий стиль. Но здесь надо отметить и личность тренера. Скудра не был достаточно известным специалистом в момент приглашения в Нижний Новгород и за прошедшее время проявил себя очень хорошо. Перспективы у наставника достаточно серьезные. И не только в нашем чемпионате — не надо забывать, что он из Латвии, поэтому для него открыты пути во многие европейские лиги. Очень интересный специалист, где-то даже стоящий особняком среди главных тренеров КХЛ.

Александр Пашков уверен, что в ближайшие годы 43-летний тренер получит предложение от одного из высокобюджетных клубов Континентальной лиги.

— Я думаю, это неизбежно, — добавил эксперт. — Если «Торпедо» в ближайшие один-два года не сможет подняться до призовых мест и побороться за победу хотя бы в Западной конференции Кубка Гагарина, Петерис сменит место работы на клуб с более высокими возможностями.

При этом двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает взлет «Торпедо» вполне предсказуемым.

— Результат для меня неудивителен, — заявил он «Известиям». — Нижегородцы стабильно прибавляют из сезона в сезон, имеют опытный состав, приправленный хорошей молодежью. Скудра третий год работает в «Торпедо», и сейчас как раз наступает момент показать плоды своей деятельности. Я бы удивился, окажись они ниже четвертого места на Западе. Причем состав у них ровный, никто не выделяется, но при этом результат способно выдать и второе, и третье звено.

Одним из главных героев «Торпедо» в нынешнем сезоне является вратарь Илья Проскуряков.

— Проскуряков давно всем известен, но у него не совсем удачно складывалась карьера на определенном этапе — тогда Илья сменил несколько клубов, — отметил Александр Пашков. — А в Нижнем Новгороде он явно чувствует себя на своем месте и проводит, возможно, лучший сезон в карьере, Илья играет большую роль в успехах «Торпедо». У него был определенный спад в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата, но, на мой взгляд, он был связан с перенасыщением — был момент, когда он играл много и без перерыва, что могло привести к моральной усталости. А заменить его было некем: у Ивана Касутина сезон тоже не задался. Сейчас, когда «Торпедо» вернуло Михаила Бирюкова, с этим стало получше. Руководство решило подстраховаться, и Михаил вполне справляется с ролью подмены. За место в основном составе бороться с Проскуряковым ему будет тяжело, но он способен выполнять свою работу в качестве запасного.

Оба эксперта считают важным, чтобы нижегородцы сохранили свое нынешнее физическое состояние к плей-офф.

— От «Торпедо» сейчас можно ждать чего угодно, — считает Александр Кожевников. — Посмотрите, как они играют концовку — они способны прибавлять в третьем периоде. А январская серия подтверждает обоснованность их амбиций. Даже поражение от «Магнитки» в овертайме не смазало впечатление — увезти одно очко с выезда к лидеру конференции и действующему обладателю Кубка Гагарина дорогого стоит. Главное, чтобы они свою «физику» дотянули до плей-офф. И решили проблемы с вратарской линией, которая не очень стабильна. «Торпедо» отрезками показывает агрессивные матчи в стиле ЦСКА, что неудивительно — Скудра неслучайно начинал в КХЛ в качестве помощника Дмитрия Квартальнова в «Северстали» и «Сибири». Но иногда у нижегородцев возникают спады, и будет непросто выдержать лучшую игру в ходе четырех-семиматчевых серий в плей-офф. Но и соперникам будет непросто — спуску Нижний Новгород не даст никому. Особенно тем, которые играют в атаку, — с оборонительными командами «Торпедо» будет сложно. Вообще относительно кого-либо в плей-офф трудно что-то предсказывать — чемпионат сейчас довольно ровный. В качестве фаворитов выделяются только СКА, ЦСКА и «Магнитка». И, возможно, «Ак Барс», хотя Казань сейчас тоже демонстрирует спад в виде четырех подряд поражений. В остальном, даже насчет «Салавата Юлаева» и «Торпедо», я могу спрогнозировать как вылет в первом раунде, так и прохождение вплоть до финала.

Александр Пашков не исключает, что «Торпедо» превзойдет свой результат прошлого сезона — тогда команде удалось пройти в первом раунде финский «Йокерит», однако в полуфинале Западной конференции они не смогли справиться с ЦСКА.

— В физическом отношении на два раунда нижегородцев вполне хватит, — резюмировал Александр Пашков. — Как сложатся матчи в серии плей-офф, сказать трудно — могут повлиять самые разные факторы. Но дойти до финала Западной конференции «Торпедо» вполне по зубам.

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Известия // вторник, 17 января 2017 года

«Торпедо» по силам дойти до финала Западной конференции КХЛ

«Торпедо» по силам дойти до финала Западной конференции КХЛАлександр Пашков и Александр Кожевников — о взлете нижегородского клуба в Кубке Гагарина и его перспективах в плей-офф

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