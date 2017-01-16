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Полузащитник Александр Самедов подписал контракт со «Спартаком»

С 2012 года футболист выступал за «Локомотив»

Полузащитник сборной России Александр Самедов подписал контракт о переходе из ФК «Локомотив» в московский «Спартак».

«Испытываю огромное волнение и одновременно радость в связи с возвращением в родной клуб спустя 12 лет. Надеюсь, нет, даже уверен — в «Спартаке» у меня все получится!» — цитирует Самедова официальный сайт красно-белых.

32-летний футболист является выпускником спортивной школы «Спартака». В основном составе команды он дебютировал в ноябре 2002 года, провел 59 матчей и забил девять голов. Со «Спартаком» Самедов завоевал Кубок России-2002/2003.

С 2005 по 2016 годы футболист выступал за «Локомотив», «Москву» и столичное «Динамо». В нынешнем сезоне он провел в чемпионате 15 матчей, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

За сборную России Самедов провел 35 матчей и забил пять голов. Он принимал участие в ЧМ-2014 и ЧЕ-2016.

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Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Полузащитник Александр Самедов подписал контракт со «Спартаком»

С 2012 года футболист выступал за «Локомотив»

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