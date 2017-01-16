Цех по производству контрафактного алкоголя обнаружен в Подмосковье

Полицейские изъяли 1,5 тыс. л спиртосодержащей жидкости и 25 тыс. бутылок водки и коньяка
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в подмосковном селе Непецине цех по производству контрафактного алкоголя.
Полицейские изъяли 1,5 тыс. л спиртосодержащей жидкости, а также порядка 25 тыс. бутылок водки и коньяка и поддельные акцизные марки.
Как сообщает ОТР, контрафактный алкоголь разливали 26 приезжих из Средней Азии в антисанитарных условиях
Правоохранители в настоящее время выясняют пути сбыта контрафакта.