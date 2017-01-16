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Цех по производству контрафактного алкоголя обнаружен в Подмосковье

Полицейские изъяли 1,5 тыс. л спиртосодержащей жидкости и 25 тыс. бутылок водки и коньяка

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в подмосковном селе Непецине цех по производству контрафактного алкоголя.

Полицейские изъяли 1,5 тыс. л  спиртосодержащей жидкости, а также порядка 25 тыс. бутылок водки и коньяка и поддельные акцизные марки.

Как сообщает ОТР, контрафактный алкоголь разливали 26 приезжих из Средней Азии в антисанитарных условиях

Правоохранители в настоящее время выясняют пути сбыта контрафакта.

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Цех по производству контрафактного алкоголя обнаружен в Подмосковье

Полицейские изъяли 1,5 тыс. л спиртосодержащей жидкости и 25 тыс. бутылок водки и коньяка

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