Цех по производству контрафактного алкоголя обнаружен в Подмосковье

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в подмосковном селе Непецине цех по производству контрафактного алкоголя.

Полицейские изъяли 1,5 тыс. л спиртосодержащей жидкости, а также порядка 25 тыс. бутылок водки и коньяка и поддельные акцизные марки.

Как сообщает ОТР, контрафактный алкоголь разливали 26 приезжих из Средней Азии в антисанитарных условиях

Правоохранители в настоящее время выясняют пути сбыта контрафакта.