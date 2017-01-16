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Понедельник,
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Комикс для мигрантов с правилами поведения выпустят власти Москвы

Сказочные русские герои в доступной форме объяснят приезжим правила поведения в столице

Мэрия Москвы подготовила комикс для мигрантов, в котором приезжим объясняют, как нужно вести себя в столице России. Руководство по правилам поведения, которое нарисовали заслуженные художники России, начнут распространять среди приезжих на следующей неделе, рассказал руководитель проекта Александр Калинин.

Городскому бюджету брошюра обошлась в 7 млн рублей. На рисование комикса ушло два месяца, напечатать планируют 50 тыс. экземпляров на русском языке, сообщает сайт НТВ.Ru.

Главные герои комикса — русские сказочные персонажи. Так, полиция в комиксе представлена в виде трех богатырей, русскому языку мигрантов учит Василиса Премудрая, Юрий Долгорукий показывает гостям достопримечательности столицы, а Кащей Бессмертный соблазняет заняться нелегальной работой.

В 100-страничной брошюре говорится, что «главное правило поведения на улице — не доставлять неудобств и неприятностей окружающим». Приезжим рекомендуется не торопиться переходить на «ты» с новыми знакомыми, а также не навязывать услуги— лучше вежливо дать визитную карточку. Мигрантам советуют не оборачиваться и оглядываться вслед проходящим женщинам, не есть на улице и громко разговаривать.

Авторы брошюры посвятили отдельный комикс проверке документов, в котором подчеркивают, что полицейский вправе проверить у приезжего паспорт. «Сотрудник полиции ни в чем вас не обвиняет, а его просьба показать документы не унижает вас»,— написано в брошюре.

Руководство, по замыслу столичных властей, должно снизить уровень напряженности среди москвичей и внутри среды мигрантов.

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Комикс для мигрантов с правилами поведения выпустят власти Москвы

Сказочные русские герои в доступной форме объяснят приезжим правила поведения в столице

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