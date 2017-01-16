Пятерых человек застрелили на музыкальном фестивале в Мексике

По меньшей мере пять человек погибли в результате стрельбы на музыкальном фестивале BPM в мексиканском курортном городе Плайя-дель-Кармен.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на телеканал TeleSUR.

Стрельба началась около 02.00 по местному времени (около 11.00 мск).

По словам очевидцев, число погибших может достигать 12. Точное число пострадавших пока неизвестно.

По предварительным данным, произошедшее не является террористическим актом. По информации журнала EDM Sauce, было зафиксировано по меньшей мере восемь выстрелов.