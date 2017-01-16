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В Барнауле ввели карантин по ОРВИ и гриппу

Эпидемический порог заболеваемости ОРВИ повысился на 54%

Роспотребнадзор по Алтайскому краю вводит с 17 января карантин по ОРВИ и гриппу в Барнауле. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным altapress.ru, за последнюю неделю (с 9 по 15 января), эпидемический порог заболеваемости ОРВИ превышен на 54%. Специалисты выявили в городе такие вирусы, как А/Н3N2/, A/H1N1/pdm09.

Главный государственный санитарный врач по Алтайскому краю поручил ввести ограничительные мероприятия в медицинских, образовательных организациях, сферы обслуживания, торговли и транспорта Барнаула.

Каждому жителю края необходимо соблюдать личную профилактику гриппа: в общественных местах использовать медицинские маски, чаще мыть руки и проветривать помещения, ограничить посещение массовых мероприятий и мест скопления людей, больше гулять на свежем воздухе.

Подробнее о том, как распознать у себя симптомы гриппа, где лучше сделать прививку и в каких случаях ее делать нельзя, — в инфографике «Известий»:

Эпидемия гриппа достигнет пика после Нового года​​​​​​​

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

В Барнауле ввели карантин по ОРВИ и гриппу

Эпидемический порог заболеваемости ОРВИ повысился на 54%

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