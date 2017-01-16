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Дебоширам на транспорте ужесточат наказания

Им может грозить до 10 лет лишения свободы в случае, если хулиганские действия были совершены с использованием взрывчатых веществ

Госдума может ужесточить наказание для граждан, провоцирующих беспорядки в самолетах, автобусах и на железнодорожном транспорте. Дебоширам будет грозить до 10 лет лишения свободы в случае, если их действия были связаны с применением взрывчатых веществ. Для этого будет скорректирована статья Уголовного кодекса РФ о хулиганстве (ст.213).

Думский комитет по госстроительству и законодательству подготовил ко второму чтению законопроект, ужесточающий наказание для дебоширов на транспорте, сообщил сегодня журналистам глава комитета Павел Крашенинников («Единая Россия»). Соответствующие поправки комитет рассмотрит в ближайший четверг. Наказание за хулиганство коснется всех видов транспорта, а не только авиа-дебоширов, как предполагалось ранее.

Законопроект был внесен в Госдуму еще в июле 2011 года членами «Единой России», в частности, Владимиром Васильевым (он занимал пост главы комитета по безопасности) и Владимиром Плигиным (тогда — глава комитета по госстроительству). Инициатива появилась после того, как участились случаи ослепления пилотов лазерными указками. Документ предусматривал наказание за хулиганство, угрожающее безопасности транспортных средств, в виде штрафа в размере до 80 тыс. рублей, либо лишение свободы сроком на три года.  

В первом чтении документ был принят в октябре 2011 года, однако до второго чтения дело тогда не дошло. 

Сейчас Комитет Госдумы по транспорту готовит ко второму чтению законопроект, предусматривающий создание «черных» списков авиапассажиров-дебоширов. Павел Крашенинников не исключил, что  поправки в УК и в Воздушный кодекс РФ будут приниматься синхронно.

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Дебоширам на транспорте ужесточат наказания

Им может грозить до 10 лет лишения свободы в случае, если хулиганские действия были совершены с использованием взрывчатых веществ

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