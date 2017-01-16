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Элеватор для экспорта зерна в Иран могут построить в Сызрани

Предполагается, что груз будут отправлять по Волге

Самарское министерство промышленности и технологий предлагает построить в Сызрани элеватор для экспорта зерна в Иран.

Пока это только проект, выбирается площадка для строительства и идут переговоры со стратегическим инвестором, сообщает НИА «Самара», отмечая, что некоторая ясность в этом вопросе должна появиться в конце января.

Пока не раскрывается информация о том, кто именно намерен вложить деньги в проект. По некоторым данным, это крупная московская агрофирма.

Агентство не исключает, что речь идет об ООО "Наше дело". В сентябре оно купило контрольный пакет акций ПАО "Октябрьская хлебная база".

Кроме того, предположительно, участие в проекте принимает ПАО "Московская биржа".

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Элеватор для экспорта зерна в Иран могут построить в Сызрани

Предполагается, что груз будут отправлять по Волге

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