Элеватор для экспорта зерна в Иран могут построить в Сызрани

Самарское министерство промышленности и технологий предлагает построить в Сызрани элеватор для экспорта зерна в Иран.

Пока это только проект, выбирается площадка для строительства и идут переговоры со стратегическим инвестором, сообщает НИА «Самара», отмечая, что некоторая ясность в этом вопросе должна появиться в конце января.

Пока не раскрывается информация о том, кто именно намерен вложить деньги в проект. По некоторым данным, это крупная московская агрофирма.

Агентство не исключает, что речь идет об ООО "Наше дело". В сентябре оно купило контрольный пакет акций ПАО "Октябрьская хлебная база".

Кроме того, предположительно, участие в проекте принимает ПАО "Московская биржа".