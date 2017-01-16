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В Дзержинске обследовали жилой дом, где просел фундамент

В ближайшее время будет проведена строительно-техническая экспертиза здания

Специалисты диагностического комплекса МЧС России «Струна» обследовали аварийные подъезды дома с деформированным фундаментом в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным НИА «Нижний Новгород», в ближайшее время будет проведена полная строительно-техническая экспертиза здания на предмет установления его ремонтопригодности или дальнейшей эксплуатации жилого дома с технико-экономическим обоснованием ремонтно-восстановительных мероприятий.

Напомним, сообщение о ЧП поступило в центр управления в кризисных ситуациях регионального главка МЧС в субботу, 14 января. Специалисты установили, что в одной из кирпичных пятиэтажек 1976 года постройки на улице Буденного произошла деформация перекрытий с первого по третий этаж.

Из здания было эвакуировано 80 человек, в том числе 15 детей. Всего в доме проживает 151 человек. Всех жителей дома временно разместили в детском лагере, их обеспечили горячим питанием. Имущество жильцов, оставленное в квартирах, в настоящий момент от расхищений охраняют полицейские.

По факту просадки фундамента дома местные следователи организовали доследственную проверку.

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

В Дзержинске обследовали жилой дом, где просел фундамент

В ближайшее время будет проведена строительно-техническая экспертиза здания

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