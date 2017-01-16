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Военный детский санаторий в Евпатории назван именем Елизаветы Глинки

Соответствующее предложение было внесено Министерством обороны России

Имя Елизаветы Глинки, также известной как Доктор Лиза, присвоено Евпаторийскому военному детскому клиническому санаторию. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

Предложение было внесено Министерством обороны РФ.

«Подписанным распоряжением Евпаторийскому военному детскому клиническому санаторию присвоено имя председателя фонда «Справедливая помощь», врача, спасшего десятки больных и раненых в зонах вооруженных конфликтов детей, Елизаветы Петровны Глинки», — говорится в сообщении.

Елизавета Глинка погибла 25 декабря 2016 года — она находилась на борту самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем. 

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Военный детский санаторий в Евпатории назван именем Елизаветы Глинки

Соответствующее предложение было внесено Министерством обороны России

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