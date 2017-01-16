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Первый Airbus А330 произведут в Китае к сентябрю 2017 года

К 2019 году корпорация планирует собирать на заводе в Тяньцзине по два самолета в месяц

Первый широкофюзеляжный Airbus А330 будет произведен на заводе в северо-китайском Тяньцзине к сентябрю 2017 года. Соответствующее заявление опубликовала корпорация. 

В этом году за пределами Европы Airbus намерен собрать три авиалайнера А330, а к 2019 году, когда завод выйдет на полную рабочую мощность, ежемесячно будет собираться по два таких самолета, передает Утро.ru.

Произведенные в КНР авиалайнеры, как ожидается, будут эксплуатироваться китайскими авиакомпаниями.

Завод Airbus Тяньцзине был запущен в 2008 году. 300 самолетов Airbus А320 за прошедшие 8 лет компания собрала в КНР. В 2016 году она поставила на рынок 51 самолет, собранный в Китае. Строительство линии по сборке A330 в Тяньцзине было завершено в марте 2016 года.

Подготовка авиалайнеров перед непосредственной передачей заказчику также будет производиться в Китае.

Напомним, ранее глава компании Томас Эндерс заявил, что конструкторы Airbus изучают возможность передачи данные о полетах самолетов в реальном времени через спутники, чтобы не полагаться на работу бортовых самописцев. 

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Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Первый Airbus А330 произведут в Китае к сентябрю 2017 года

К 2019 году корпорация планирует собирать на заводе в Тяньцзине по два самолета в месяц

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