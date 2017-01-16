Москва вновь увидит «Преступление и наказание»

На сцену Московского театра мюзикла возвращается рок-опера «Преступление и наказание». Новый блок показов стартует 20 января 2017 года.



Фото: предоставлено Московским театром мюзикла

Оригинальное прочтение романа, представленное Андреем Кончаловским и Юрием Ряшенцевым, переносит героев в 90-е годы прошлого века. Такой прием позволил создателям спектакля найти необычные ракурсы проблем и вопросов, поднимаемых Федором Михайловичем Достоевским.

Основой постановки является музыка Эдуарда Артемьева. Рок-опера сочетает в себе разнообразные музыкальные стили — от народных мотивов до арт-рока.

Фото: предоставлено Московским театром мюзикла

Передать режиссерский замысел Андрея Кончаловского позволила и высокотехнологичность постановки. Декорации Мэтта Дилли — стены-трансформеры, превращающиеся то в городские улицы, то в подземный переход, то в квартирки Раскольникова и Сони, — дают зрителям возможность ощутить дух Санкт-Петербурга, описанного Достоевским. 12 проекторов, задействованных в постановке, позволяют создать настоящий 3D-эффект, для восприятия которого не нужны специальные очки.

Фото: предоставлено Московским театром мюзикла

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В спектакле заняты артисты Московского театра мюзикла: Александр Бобров (Раскольников), Теона Дольникова (Сонечка), Марат Абдрахимов (Свидригайлов), Ефим Шифрин, Антон Аносов (Старуха-процентщица) и др.