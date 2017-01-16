Управляющие компании будут штрафовать за неправильное начисление платы

Управляющим компаниям с 1 января 2017 года будет грозить штраф за неправильное начисление платы за коммунальные услуги, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак на совещании премьер-министра Дмитрия Медведева.

«Это массовое явление и заключается оно в том, что за излишне начисленную плату взимается штраф до 50% суммы излишне начисленной», — приводит ТАСС слова вице-премьера.

Он отметил, что многие компании злоупотребляли своими полномочиями и начисляли избыточные платежи. По словам Дмитрия Козака, до этого такая ответственность не вводилась.

«Они пользовались по существу этими деньгами длительное время. В настоящее время устанавливается повышенная ответственность за неправильно начисленные суммы», — подчеркнул зампред российского правительства.

Кроме того, для семей, в которых есть инвалиды, будут вводиться повышенные коэффициенты для целей предоставления компенсаций за оплату жилья и коммунальных услуг.