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Кремль согласен с мнением Трампа о НАТО

В Москве также считают, что альянс — устаревшая организация

В Кремле поддержали будущего президента США Дональда Трампа в его оценке НАТО как устаревшей организации.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это пережиток, мы тоже с этим согласны. Эта та организация, системная цель которой — конфронтация», — цитирует Пескова Лента.ру.

Представитель Кремля также выразил сомнение, что НАТО — современная структура, которая отвечает «идеям стабильности и безопасности».

Напомним, ранее стало известно, что избранный президент США Дональд Трамп дал интервью газетам Times и Bild, в котором заявил, что НАТО является устаревшей организацией, а ее страны-участницы «больше не платят то, что должны платить».

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Кремль согласен с мнением Трампа о НАТО

В Москве также считают, что альянс — устаревшая организация

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