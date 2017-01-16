Кремль согласен с мнением Трампа о НАТО

В Кремле поддержали будущего президента США Дональда Трампа в его оценке НАТО как устаревшей организации.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это пережиток, мы тоже с этим согласны. Эта та организация, системная цель которой — конфронтация», — цитирует Пескова Лента.ру.

Представитель Кремля также выразил сомнение, что НАТО — современная структура, которая отвечает «идеям стабильности и безопасности».

Напомним, ранее стало известно, что избранный президент США Дональд Трамп дал интервью газетам Times и Bild, в котором заявил, что НАТО является устаревшей организацией, а ее страны-участницы «больше не платят то, что должны платить».