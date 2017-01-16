Прокуратура проверит законность отмены 25 маршрутов в Омске

Прокуратура Омской области проверит на законность и коррупциогенность решение мэрии региональной столицы об отмене 25 маршрутов общественного транспорта. Постановление вступило в силу 1 января. Администрация Омска объяснила свои действия оптимизацией транспортной пассажирской сети. Однако жители столкнулись с серьезными трудностями при перемещении по городу, сообщает РИА «Омск-информ».

Прокуратура выявила коррупциогенные факторы в нормативном правовом акте о порядке отмены маршрутов и начала проверку.

Анализ постановления администрации Омска показал, что основанием для отмены муниципальных маршрутов в том числе являются мероприятия, предусмотренные в документе планирования регулярных перевозок. Поскольку законом не установлены требования к его содержанию, это может способствовать принятию произвольных решений.

Как установила областная прокуратура, формулировки «развитие территории г. Омска» и «создание центров пассажиропотоков» используются в правовом документе в качестве оснований одновременно как для установления и изменения, так и для отмены маршрутов. Проверка продолжается.