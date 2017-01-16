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Прокуратура проверит законность отмены 25 маршрутов в Омске

В постановлении мэрии города выявлены коррупциогенные факторы

Прокуратура Омской области проверит на законность и коррупциогенность решение мэрии региональной столицы об отмене 25 маршрутов общественного транспорта. Постановление вступило в силу 1 января. Администрация Омска объяснила свои действия оптимизацией транспортной пассажирской сети. Однако жители столкнулись с серьезными трудностями при перемещении по городу, сообщает РИА «Омск-информ»

Прокуратура выявила коррупциогенные факторы в нормативном правовом акте о порядке отмены маршрутов и начала проверку.

Анализ постановления администрации Омска показал, что основанием для отмены муниципальных маршрутов в том числе являются мероприятия, предусмотренные в документе планирования регулярных перевозок. Поскольку законом не установлены требования к его содержанию, это может способствовать принятию произвольных решений.

Как установила областная прокуратура, формулировки «развитие территории г. Омска» и «создание центров пассажиропотоков» используются в правовом документе в качестве оснований одновременно как для установления и изменения, так и для отмены маршрутов. Проверка продолжается.

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Прокуратура проверит законность отмены 25 маршрутов в Омске

В постановлении мэрии города выявлены коррупциогенные факторы

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