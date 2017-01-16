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Около 200 человек покинули «Новинский пассаж» из-за возгорания

Вспышка жировых отложений произошла в одном из кафе торгового центра

Порядка 200 человек эвакуировались из здания торгового центра «Новинский пассаж» в центре столицы из-за вспышки жировых отложений в вытяжке одного из кафе. Об этом сообщил в понедельник представитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве. В результате происшествия никто не пострадал.

Сильное задымление помещения произошло из-за возгорания. «Пострадавших нет. До прибытия наших подразделений порядка 200 человек самостоятельно покинули здание», - цитирует РИАМО собеседника агентства.

Вспышка жировых отложений в вытяжке с последующим самозатуханием произошла в здании на Новинском бульваре около 12.00 мск.

На место возгорания прибыли пожарные расчеты МЧС.

В настоящее время обстановка на месте происшествия спокойная. Люди начали возвращаться в здание.

ТЦ «Новинский пассаж» занимает 3 этажа в 7-этажном здании и является универсальным комплексом, в который входят 6 ресторанов и бутики.

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Около 200 человек покинули «Новинский пассаж» из-за возгорания

Вспышка жировых отложений произошла в одном из кафе торгового центра

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