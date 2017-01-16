В РАНХиГС завершился Гайдаровский форум–2017

VIII Гайдаровский форум завершил свою работу 14 января. Организатором мероприятия выступила Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

В дискуссиях приняли участие российские и зарубежные эксперты, политики, экономисты, ведущие мировые ученые и представители бизнес-элиты.



На форуме была широко представлена тема образовательной системы. В третий день прошли сессии «Бизнес-образование: драйвер развития российского бизнеса. Бизнес-школы, корпоративные институты и тренинговые центры — конкуренты или партнеры?», «Бизнес-образование: роль эмоционального интеллекта и адаптивности к изменениям», «Университеты 3.0: будущее рядом?».

На дискуссии «Технологии, патернализм, народность: социокультурные факторы развития инноваций в России» РВК представил результаты исследования ценностей и установок населения России в отношении технологий и инновационного поведения. Исследование было проведено в 10 российских регионах. Один из наиболее интересных выявленных трендов — «технооптимизм» людей, в России он намного заметнее, чем в Европе. Например, половина опрошенных уверены, что в будущем наука сможет объяснить все загадки природы. Это почти в два раза больше, чем в странах Евросоюза (27%).

В ходе дискуссии, модератором которой выступил Владимир Васильев, ректор Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики, представители власти, руководители университетов и эксперты обсудили роль и место предпринимательства в фокусе деятельности вузов, а также порассуждали о новой структуре высшего образования. Ректор РАНХиГС Владимир Мау назвал роль предпринимательской деятельности важной, но вторичной для университета 3.0.

«Здесь скорее надо говорить об университете как точке аутсорсинга бизнеса», – заявил Владимир Мау.

В продолжение темы критериев для образования будущего спикер также определил 10 пунктов «условного» университета, среди которых индивидуализация и непрерывность образования, универсальный язык, знания и специалисты, мощный гуманитарный компонент, глобальная конкуренция.

Завершающая дискуссия Гайдаровского форума также была посвящена роли бизнес-образования в современном мире. В рамках сессии «Бизнес-образование: роль эмоционального интеллекта и адаптивности к изменениям» ректор РАНХиГС Владимир Мау отметил важность сотрудничества Академии и АМВА. Проректор, директор Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС, президент Российской ассоциации бизнес-образования Сергей Мясоедов также рассказал о сотрудничестве АМВА и РАНХиГС. Он заметил, что только 11 из 150 бизнес-школ России имеют аккредитацию АМВА, которая является большим показателем качества.

Кроме того, ключевым докладом на экспертной дискуссии выступил президент AMBA International сэр Пол Джадж. Он рассказал, как меняется бизнес-образование в современном мире, и подчеркнул важность непрерывного обучения. Также в дискуссии приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Российской Федерации Лори Бристоу, заместитель министра образования и науки Российской Федерации Вениамин Каганов, генеральный директор АМВА International Эндрю Мэйн Уилсон.