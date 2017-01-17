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Заемщики отказываются платить нереестровым коллекторам

С нового года 99% коллекторских бюро утратили полномочия

Фото: ТАСС/Замир Усманов

Отсутствие коллекторских фирм в государственном реестре Федеральной службы судебных приставов (ФССП) стало новой причиной отказа ряда должников возвращать долги банкам. Сегодня в реестре ФССП учтено менее 0,1% работающих в России коллекторских агентств, остальные с начала года не имеют права взыскивать долги. Так заемщики получили совершенно законный способ как минимум отсрочить платежи по кредитам.

Федеральная служба судебных приставов стала надзорным органом для коллекторов лишь в конце прошлого года и пока включила в свой реестр лишь 26 профессиональных взыскателей долгов. В то же время, по данным самой ФССП, на рынке сейчас работает порядка 553 тыс. коллекторских бюро.

С января этого года организации, не внесенные в реестр, не имеют права заниматься коллекторской деятельностью. Вместо взыскания долгов они могут быть сами оштрафованы за ведение незаконной деятельности на сумму до 2 млн рублей. Несмотря на то что изменения произошли совсем недавно, некоторые находчивые заемщики уже взяли их на вооружение.

— 60% должников называют в качестве причины просрочки платежей ухудшение финансового положения, 28% — потерю работы, а 4% уже указывают, что «коллекторское агентство находится вне реестра», — рассказала президент коллекторской компании «Секвойя Кредит Консолидейшн» Елена Докучаева.

Эксперты подтверждают, что такой способ не платить по кредитам является абсолютно законным.

— Заемщики могут отказываться взаимодействовать с такими коллекторскими агентствами на вполне законных основаниях, — подтверждает директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Борис Воронин. — При общении с представителями коллекторских агентств рекомендуется проверять, внесены ли они в госреестр, опубликованный на сайте ФССП России.

Впрочем, в ближайшее время этот способ утратит актуальность, ведь ФССП активно включает новые бюро в свой реестр, отмечает директор департамента по работе с просроченной задолженностью Бинбанка Сергей Голец.

— Отказ от оплаты при звонке из агентства, которое не включено в реестр, с точки зрения закона может быть обоснован. Однако процесс включения коллекторов в реестр активно идет, и такой аргумент в скором времени уже будет неактуальным, — отметил Сергей Голец.

В ФССП предпочли не делать прогнозов по поводу того, когда и сколько коллекторских агентств будет включено в реестр, отметив, что заявки претендентов рассматриваются в течение 20 дней.

По словам зампреда Локо-банка Андрея Люшина, кредитным организациям придется перезаключать договор с коллекторами, которые включены в реестр, а это чревато потерей времени.

По словам управляющего партнера компании «2К» Тамары Касьяновой, благодаря заминке с реестром заемщики могут отсрочить платежи по кредитам на несколько месяцев.

— Рассчитывать на то, что долги спишутся, клиентам банков не стоит. Но даже отсрочка в текущих экономических условиях для многих станет хорошим подспорьем, — уверена Тамара Касьянова. — Пострадавшими в такой ситуации становятся банки. По данным ЦБ, на текущий момент задолженность по розничным кредитам составляет 1 трлн рублей, и этот показатель не снижается с прошлого года.

По словам Тамары Касьяновой, сейчас в реестр подали заявки лишь 45 коллекторских агентств, готовых работать в полном соответствии с законодательством.

Новые правила, установленные законом, запрещают коллекторам применять физическую силу, угрозы, а также наносить вред имуществу и здоровью должника. Взыскатели не могут звонить должникам чаще двух раз в неделю и по ночам, а также пытаться встретиться лично чаще одного раза в неделю.

Заемщики оперативно реагируют на любые изменения, которые позволяют снизить тяжесть долгового бремени. Например, когда 1 октября 2015 года вступил в силу закон о банкротстве физлиц, клиенты активно подавали иски о самобанкротстве и использовали закон, чтобы не платить по кредитам. Такая практика позволяла как минимум выиграть время, ведь судебные процессы длятся месяцами. В случае реструктуризации долга по решению суда клиенты получали более комфортный график платежей по кредиту при увеличении сроков погашения.

Известия // вторник, 17 января 2017 года

Заемщики отказываются платить нереестровым коллекторам

Заемщики отказываются платить нереестровым коллекторамС нового года 99% коллекторских бюро утратили полномочия

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