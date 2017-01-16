МВД проверяет видео со свадебным кортежем полицейского в Москве

Правоохранительные органы Москвы проводят проверку после появления в СМИ видеоролика со свадебным кортежем якобы сотрудника полиции, нарушающим правила дорожного движения. Об этом в понедельник сообщили в ГУ МВД по столице.



Устанавливается причастность сотрудника полиции к данному правонарушению. «По факту размещения в ряде СМИ видео, где водитель автомобиля BMW грубо нарушает ПДД, проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы ведомства.



Свадебный кортеж 26-летнего оперуполномоченного Карахана Балакеримова заблокировал в Москве несколько улиц , а автомобиль BMW, двигавшийся во главе кортежа, грубо нарушая ПДД, проехал несколько километров задним ходом, передавали ранее некоторые СМИ.

Видеокадры скандального проезда свадебного кортежа опубликовал Life.ru.



Элитные иномарки Cadillac Escalade, Bentley, Gelendwagen, Mercedes и BMW двигались по проспекту Вернадского, ТТК, Кутузовскому и Ленинградскому проспектам. Автомобили заблокировали остальных участников дорожного движения, заняв все полосы.



Жених, сотрудник ГУВД Карахан Балакеримов, сидел на заднем сидении Cadillac Escalade и подбадривал участников гонки криками из открытого окна, пишут Дни.Ру.



Полицейского привлекут к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения вслучае установления его вины.

