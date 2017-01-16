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Неймар дороже Месси на €76,3 млн

Центр спортивных исследований CIES составил список из ста самых дорогих футболистов мира

Швейцарская исследовательская компания CIES Football Observatory представила традиционный рейтинг топ-100 самых дорогих футболистов мира.

Первое место в списке занимает бразильский нападающий «Барселоны» Неймар, чья стоимость, по подсчетам экспертов, составляет €246,8 млн.

Следом идет четырехкратный обладатель «Золотого мяча», также нападающий испанского клуба Лионель Мессии, который обойдется потенциальному покупателю в €170,5 млн.

На третьей строчке расположился Поль Погба, который перешел в прошлом году в «Манчестер Юнайтед» за рекордную сумму в €105 млн. Согласно оценке организации, его стоимость составляет €155,3 млн.

Остальная десятка выглядит следующим образом: Антуан Гризманн («Атлетико») — €150,4 млн; Луис Суарес («Барселона») — €145,2 млн; Харри Кейн («Тоттенхэм») — €139,2 млн; Криштиану Роналду («Реал») — €126,5 млн; Пауло Дибала («Ювентус») — €113,8 млн; Деле Алли («Тоттенхэм») — €110,5 млн; Эден Азар («Челси») — €101,5 млн.

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Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Неймар дороже Месси на €76,3 млн

Центр спортивных исследований CIES составил список из ста самых дорогих футболистов мира

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