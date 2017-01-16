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Торги на фондовом рынке Московской биржи приостановлены

Причины сбоя уточняются

Торги на фондовом рынке Московской биржи приостановлены в понедельник. Сбой в работе произошел в 14.34 мск. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Причины уточняются», – цитируют Дни.Ру сообщение. О возобновлении торгов будет объявлено дополнительно.

Московская биржа принесла извинения за причиненные неудобства и отметила, что о времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно.

Предыдущая приостановка торгов на Московской бирже произошла в ноябре 2016 года на 13 минут. Были приостановлены торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов. 

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Торги на фондовом рынке Московской биржи приостановлены

Причины сбоя уточняются

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