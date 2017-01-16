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СК проводит в отношении художника Павленского новую проверку

Акционист подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении актрисы Анастасии Слониной

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Москве проводит доследственную проверку в отношении Петра Павленского по заявлению о насильственных действиях сексуального характера.

Заявление на художника-акциониста написала актриса «Театра.doc» Анастасия Слонина, передает ТАСС.

Сам Павленский в своем видеообращении заявил, что после допроса следствием решил уехать из страны.

Однако защите Павленского об этом ничего не известно.

Петр Павленский известен своими скандальными акциями протеста. В ноябре 2015 года он поджег входную дверь главного здания ФСБ на Мясницкой улице, в октябре 2014-го отрезал себе мочку уха, стоя на крыше Института имени Сербского в Москве, а в 2013 году разделся на Красной площади и прибил некоторые части тела к брусчатке рядом с Мавзолеем.

Также летом 2012 года он зашил себе рот и вышел к Казанскому собору в Санкт-Петербурге с плакатом в поддержку группы Pussy Riot.

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

СК проводит в отношении художника Павленского новую проверку

СК проводит в отношении художника Павленского новую проверкуАкционист подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении актрисы Анастасии Слониной

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