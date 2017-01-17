«Дакар» вновь покорился россиянам

В минувшие выходные завершился один из самых престижных и знаменитых автомобильных марафонов мира — ралли «Дакар». За две недели более трех сотен экипажей преодолели почти пять с половиной тысяч километров. Общая протяженность марафона по трем странам Южной Америки — Аргентине, Боливии и Парагваю — составила 8782 км.



Российским зрителям «Дакар» интересен в первую очередь благодаря долголетнему доминированию в классе грузовиков команды «КамАЗ-мастер». В 2017 году обошлось без сюрпризов — несмотря на отчаянное сопротивление «Ивеко», команда из Набережных Челнов традиционно застолбила за собой основные места на подиуме. Эдуард Николаев стал двукратным победителем ралли «Дакар», а команда «КамАЗ-мастер» в 14-й раз завоевала первое место. Примечательно, что 32-летний Эдуард Николаев начинал свою карьеру в знаменитой автогонке ровно десять лет назад — в то время он был механиком сначала у Ильгиза Мардеева, а затем у знаменитого Владимира Чагина. Второе место занял Дмитрий Сотников. Представитель команды «Ивеко» Жерар Рой до последнего представлял реальную угрозу для наших спортсменов, но два прокола подряд лишили его шансов не только на чемпионство, но и на серебро.

— Гонка выдалась очень тяжелой, — признался «Известиям» победитель марафона Эдуард Николаев. — Структура соревнований изменилась, они стали более скоростными, поэтому пришлось вносить огромный ряд технических изменений: менять настройки подвески, ставить новые шины и прочее. Отдельное спасибо хочу сказать руководству нашей команды — в частности, Владимиру Чагину. Он объяснил нам, как улучшить время, и научил ездить быстрее. В прошлом году «КамАЗ-мастер» уступил лидерство, но теперь мы вернули привычные позиции.



О деталях ралли «Дакар-2017» «Известиям» рассказал руководитель команды «КамАЗ-мастер» Владимир Чагин.

— Все, кто наблюдал за гонкой, видели — вернуться на вершину нам было очень сложно, — сказал Владимир Чагин. — В этом году как никогда хорошо подготовились все команды из категории грузовиков. Каждый день менялись лидеры. Были даже определенные сомнения, что в итоге мы одержим победу, но на последних двух этапах «КамАЗу» удалось переломить ход событий и занять первое, второе и пятое места. В этом году организаторы усложнили навигацию, больше работы выпало на долю штурманов. К каждому этапу надо было внимательно готовиться — предвидеть сложные места, чтобы не потерять время, не уехать в противоположную сторону. Условия серьезно осложнила погода. В Боливии мы ожидали сильную засуху, но там нас встретили ливни. Поля, бездорожье — были сложные непроходимые места. Многие грузовики застряли в мягком грунте, мы же прошли эти этапы с минимальными потерями. В этом большая заслуга механиков — порой им всю ночь приходилось работать под проливным дождем при температуре 5–7 градусов. И это на высоте 4 тыс. м. Настоящее испытание команд на выносливость. Рад, что мы справились со всеми трудностями как единый коллектив.

Доминирование российских пилотов в классе грузовиков уже долгие годы воспринимается как данность, а вот победа Сергея Карякина в молодом классе квадроциклов стала для любителей знаменитого марафона приятной сенсацией. Перед прохождением заключительного спецучастка преимущество Сергея перед ближайшими конкурентами составляло более часа, так что к финишу Карякин ехал в отличном расположении духа, понимая, что трофей достанется именно ему.

— Здорово, что смог улучшить свой прошлогодний результат и завоевать первое место, — поделился своей радостью с «Известиями» гонщик. — В прошлом году я был лишь четвертым, даже не попав на подиум. А в нынешнем «Дакаре» я выиграл с большим преимуществом, хотя изначально всё складывалось хуже, чем кажется. В самом начале гонки я довольно серьезно заболел и долгое время выступал с температурой. Слышал, что многие участники гонок жаловались на организаторов. Я бы отметил плохую проработку тайминга. Мы начинали гонку в четыре утра и приезжали к восьми вечера. И это результаты лидеров. Представьте, во сколько заканчивали экипажи, выступавшие не столь успешно. Победа в «Дакаре» — одно из важнейших событий в моей жизни. На протяжении всей гонки меня не покидала мысль о том, что вся страна поддерживает меня и ждет обратно только с победой. Это придавало дополнительных сил.

В классе легковых автомобилей свою победную серию продолжил знаменитый француз Стефан Петерансель. Победа в минувшем «Дакаре» стала для спортсмена уже 13-й. Это новый рекорд марафона, так часто в знаменитой гонке не побеждал никто. Конкуренцию своему земляку длительное время пытался навязать Себастьян Леб, но все его попытки оказались тщетны — он так и не смог подняться выше второго места.

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