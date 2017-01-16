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Каждая четвертая авария в Удмуртии происходит из-за плохих дорог

Ответственные службы республики не обеспечили своевременную уборку и вывоз снега в начале января

По данным властей Удмуртии, причиной 25% ДТП в республике являются неудовлетворительные дорожные условия. В частности, в начале января были проблемы с расчисткой заснеженных магистралей, что создавало трудности для автомобилистов.

Как передает ИА «Сусанин», ситуация обсуждалась на совещании в правительстве региона. Министр внутренних дел республики Александр Первухин отметил, что дорожные коммунальные службы стало уже модным критиковать, и констатировал, что они не смогли обеспечить своевременную уборку дорог и вывоз снега в первые дни января. Эта проблема стала причиной каждой четвертой аварии в Удмуртии.

Госавтоинспекция Удмуртии провела более 50 проверок. Ответственным лицам выдано 43 предписания.

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Каждая четвертая авария в Удмуртии происходит из-за плохих дорог

Ответственные службы республики не обеспечили своевременную уборку и вывоз снега в начале января

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