Каждая четвертая авария в Удмуртии происходит из-за плохих дорог

По данным властей Удмуртии, причиной 25% ДТП в республике являются неудовлетворительные дорожные условия. В частности, в начале января были проблемы с расчисткой заснеженных магистралей, что создавало трудности для автомобилистов.

Как передает ИА «Сусанин», ситуация обсуждалась на совещании в правительстве региона. Министр внутренних дел республики Александр Первухин отметил, что дорожные коммунальные службы стало уже модным критиковать, и констатировал, что они не смогли обеспечить своевременную уборку дорог и вывоз снега в первые дни января. Эта проблема стала причиной каждой четвертой аварии в Удмуртии.

Госавтоинспекция Удмуртии провела более 50 проверок. Ответственным лицам выдано 43 предписания.