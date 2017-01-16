Кабмин РФ выделит 107,5 млрд рублей на поддержку промышленности

Общий объем господдержки ключевых отраслей промышленности РФ в 2017 году составит 107,5 млрд рублей, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам министра, автопром получит более 60 млрд, включая меры поддержки спроса, льготный лизинг, льготное автокредитование, приобретение для регионов автомобилей скорой помощи, школьных автобусов. На сельхозмашиностроение выделят 13,7 млрд рублей.

Легкой промышленности будет выделено 2,2 млрд рублей.

Мантуров отметил, что впервые будет поддержана отрасль пищевого машиностроения на 1 млрд рублей. Кроме того, 2,5 млрд будет выделено на дорожно-строительную технику.