В Шотландии неизвестный открыл стрельбу у входа в начальную школу

В результате инцидента ранение получил 35-летний мужчина
Неизвестный открыл стрельбу возле начальной школы St George's Primary School в районе Пенели шотландского Глазго.
Как сообщает BBC, в ходе инцидент ранение получил 35-летний мужчина. Он госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное.
В настоящее время у здания школы дежурят сотрудники правоохранительных органов, а также полицейский вертолет. Угрозы для детей или сотрудников школы нет.
We are aware of a firearms incident in Penilee this morning. We do not believe there is any ongoing threat to any other person.— GlasgowSWPolice (@SWGlasgowPolice) 16 января 2017 г.
По словам очевидцев, около 9 часов утра неизвестный мужчина открыл огонь неподалеку от входа в учебное заведение. По некоторой информации, стрелок пытался пройти внутрь школы, пока его не остановили выстрелом. Однако правоохранители эту версию не подтвердили.