В Шотландии неизвестный открыл стрельбу у входа в начальную школу

Неизвестный открыл стрельбу возле начальной школы St George's Primary School в районе Пенели шотландского Глазго.



Как сообщает BBC, в ходе инцидент ранение получил 35-летний мужчина. Он госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное.



В настоящее время у здания школы дежурят сотрудники правоохранительных органов, а также полицейский вертолет. Угрозы для детей или сотрудников школы нет.



We are aware of a firearms incident in Penilee this morning. We do not believe there is any ongoing threat to any other person. — GlasgowSWPolice (@SWGlasgowPolice) 16 января 2017 г.

По словам очевидцев, около 9 часов утра неизвестный мужчина открыл огонь неподалеку от входа в учебное заведение. По некоторой информации, стрелок пытался пройти внутрь школы, пока его не остановили выстрелом. Однако правоохранители эту версию не подтвердили.

