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В Шотландии неизвестный открыл стрельбу у входа в начальную школу

В результате инцидента ранение получил 35-летний мужчина

Неизвестный открыл стрельбу возле начальной школы St George's Primary School в районе Пенели шотландского Глазго.

Как сообщает BBC, в ходе инцидент ранение получил 35-летний мужчина. Он госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное.

В настоящее время у здания школы дежурят сотрудники правоохранительных органов, а также полицейский вертолет. Угрозы для детей или сотрудников школы нет.

По словам очевидцев, около 9 часов утра неизвестный мужчина открыл огонь неподалеку от входа в учебное заведение. По некоторой информации, стрелок пытался пройти внутрь школы, пока его не остановили выстрелом. Однако правоохранители эту версию не подтвердили.

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

В Шотландии неизвестный открыл стрельбу у входа в начальную школу

В результате инцидента ранение получил 35-летний мужчина

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